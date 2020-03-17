В рамках подготовки соглашения между косовским системным оператором KOSTT и ответственной региональной группой ENTSO-E (Regional Group Continental Europe) об условиях присоединения энергосистемы Косово к энергосистеме континентальной Европы системные операторы Косово и Швейцарии Swissgrid подписали меморандум о взаимопонимании.

Swissgrid как руководитель Координационного центра Юг (Coordination Center South), куда входят энергосистемы Франции, Испании, Португалии, Италии, Австрии и стран Юго-Восточной Европы, будет оказывать техническую поддержку и обучать персонал KOSTT по вопросам автоматического регулирования частоты и перетоков мощности (Load Frequency Control) и работы в составе блока регулирования (Control Block). Обе стороны надеются, что обмен знаниями и компетенциями принесет взаимную выгоду и повысит надежность и устойчивость всей европейской энергосистемы.

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