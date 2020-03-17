20 марта завершается прием заявок на участие в очередной Всероссийской Олимпиаде школьников, организованной компанией «Россети».

Традиция проведения Олимпиады среди учащихся старших классов берет свое начало в 2018 году. Третий год подряд «Россети» дают старт проекту с целью выявления одаренных ребят, способных к инновационному мышлению и заинтересованных в том, чтобы связать свое будущее с электроэнергетической отраслью.

В этом году отборочные этапы пройдут в дистанционном формате в 73 городах России в период с 21 по 22 марта. Зарегистрироваться для участия в Олимпиаде можно на сайте olimpiadarosseti.ru.

По итогам решения задач по физике, математике и информатике набравшие наилучшие баллы ученики пройдут во второй этап, который также состоится в заочной форме и в рамках которого будут оцениваться творческие способности и умение применить имеющиеся знания уже непосредственно в области электроэнергетики.

«Наша отрасль нацелена на непрерывное развитие и устремлена в будущее. Для того, чтобы оставаться эффективными и постоянно совершенствоваться, важно не только внедрять передовые технологии, но и думать о профессиональной подготовке кадров. Для нас очень важно, что нынешние старшеклассники мечтают о работе в электроэнергетике уже со школьной скамьи. И мы готовы развивать этот интерес и рады, что с каждым годом в отраслевом конкурсе принимает участие все больше ребят. В Олимпиаде «Россетей» не бывает проигравших. Убежден, все, кто подадут заявку на участие, приобретут неоценимый опыт, который станет важным шагом для будущей карьеры. Приглашаю всех ничего не бояться и участвовать в Олимпиаде «Россетей», - прокомментировал конкурс генеральный директор холдинга Павел Ливинский.

Победители и призеры школьной Олимпиады по традиции получат право принять участие в энергетической проектной смене группы компаний «Россети», проводимой на площадке Всероссийского детского центра «Орленок». Со старшеклассниками будут работать ведущие эксперты отрасли и помогут им подготовить первые самостоятельные проекты, которые будут представлены в финальном этапе конкурса инновационных разработок «Энергопрорыв» в рамках Международного форума «Электрические сети – 2020» (МФЭС-2020).

Кроме того, призеры и победители Олимпиады получают приоритетное право на целевое обучение в вузах-партнерах «Россетей» по профильным направлениям подготовки.

В состав оргкомитета и жюри Олимпиады входят представители предприятий группы «Россети» и ключевых учебных заведений, готовящих кадры для электросетевого комплекса – Национального исследовательского университета «МЭИ», Ивановского государственного энергетического университета, Уральского государственного технического университета и других.