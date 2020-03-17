"Ростелеком" перевел с меди на оптику 200 тверских предприятий

В 2019 году «Ростелеком» обеспечил более 200 корпоративных клиентов Верхневолжья высокоскоростными каналами связи, заменив устаревшие медные провода на современные волоконно-оптические. Работы проводились в рамках программы «Миграция с меди на оптику», которая реализуется в филиале с 2016 года. Благодаря проекту уже более 1 500 предприятий региона получили доступ к высокоскоростному интернету и другим бизнес-сервисам провайдера.

Виталий Андрюшин, директор Тверского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы готовы предложить компаниям любого масштаба целые экосистемы цифровых решений. Но все они требуют качественного бесперебойного доступа в интернет. В рамках проекта “Миграция с меди на оптику” наша компания обновляет собственную инфраструктуру и тем самым предоставляет клиентам возможность подключить не только базовые услуги “Ростелекома”, но и облачные сервисы. Уход в облако помогает предприятиям серьезно оптимизировать бизнес-процессы. Не случайно наиболее востребованным сервисом среди тверских предпринимателей является “Виртуальный ЦОД”, который позволяет сформировать собственную облачную IT-инфраструктуру».

«Виртуальный ЦОД» предлагает клиентам «Ростелекома» использовать облачные ресурсы провайдера и за счет этого экономить на закупке и обслуживании собственных серверов. Подключившись к облачной платформе, предприятия могут внедрять любые решения в соответствии с требованиями своего бизнеса: работать с CRM-системами, создавать call-центры, хранить базы данных любого объема, разрабатывать и тестировать новое программное обеспечение и многое другое. При этом пользователям гарантирована надежность хранения данных — безопасность размещения в облаке провайдера подтверждена необходимыми сертификатами качества и аттестатом облачной платформы.

Подробности о сервисе можно найти на сайте компании, в офисах продаж провайдера, а также узнать по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 3000.