РусГидро получило награду в номинации «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития» Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость-2019», проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

РСПП проводит Всероссийский конкурс «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» среди крупнейших российских компаний. Основные критерии в номинации «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития» – полнота раскрытия информации, включая экономические, экологические и социальные аспекты, использование систем отчетности и рекомендаций, принятых в мировой и отечественной практике, раскрытие информации по взаимодействию с заинтересованными сторонами, наличие сведений о независимом подтверждении отчетов и о соответствии деятельности ЦУР 2030.

РусГидро не в первый раз становится победителем конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность». В 2018 году компания получила награду за вклад в социальное развитие территорий присутствия, в 2017 году отмечено высокое качество отчетности в области устойчивого развития, также компания становилось победителем в номинациях «За развитие кадрового потенциала» и «Динамика и эффективность».

РусГидро ежегодно формирует отчет о корпоративной соци­альной ответственности и устойчивом развитии. С 2018 года РусГидро готовит интегрированную отчетность, которая включает как информацию о результатах финансово-экономической и производственной деятельности, так и о корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии Группы. Следуя лучшим практикам, РусГидро проводит мероприятия, направленные на повышение качества раскрытия финансовой и нефинансовой информации. Компания входит в состав участников Глобального договора ООН. В РусГидро принят комплекс регламентирующих документов и политик в области КСО и достижения целей устойчивого раз­вития.