На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) реализован проект по оптимизации производства труб OCTG, который позволит увеличить выпуск и повысить контроль качества высокомаржинальной продукции. Благодаря проекту Финишный центр по производству труб нефтяного сортамента нарастит выпуск насосно-компрессорных труб с высаженными концами на 50%, а обсадных труб — на 30%. Инвестиции в проект составили 50 млн рублей.

— Одно из приоритетных направлений стратегии Группы ЧТПЗ — развитие перспективных сегментов и увеличение производства нишевой продукции с высокой добавленной стоимостью в соответствии с возрастающими требованиями клиентов. Проекты по оптимизации производства позволяют достичь этих целей за счет перераспределения загрузки и высвобождения мощностей для изготовления продукции сложного сортамента, в том числе труб с резьбовыми соединениями «ЧТПЗ Прайм», — отметил операционный директор трубного дивизиона Группы ЧТПЗ Алексей Дронов.

В рамках проекта в эксплуатацию введен новый магнитопорошковый дефектоскоп, предназначенный для автоматизированного контроля концов насосно-компрессорных труб диаметром от 60 до 114 миллиметров. Оборудование при помощи восьми встроенных линейных видеокамер за 26 секунд выявляет внешние и внутренние дефекты концов труб, а также анализирует их намагниченность.

Управление процессом контроля качества, регистрация и архивирование результатов осуществляется в автоматическом режиме, что исключает влияние «человеческого фактора». Новое оборудование разработано и изготовлено российской компанией «Виматек» специально для ПНТЗ с учетом требований и особенностей производственной линии цеха.

В Финишном центре ПНТЗ выпускают насосно-компрессорные и обсадные трубы с премиальными резьбовыми соединениями «ЧТПЗ Прайм». По итогам 2019 года Группа ЧТПЗ занимает второе место на рынке труб OCTG с долей 18%.