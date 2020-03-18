Кабельный завод "Кабэкс" прошел проверку Роспотребнадзора

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области провело внеплановую выездную проверку в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Кабельный завод Кабэкс» с 17.02.2020г. по 17.03.2020г.

На основании акта проверки на производственной площадке ООО «Кабельный завод Кабэкс» нарушений требований НД не установлено, факты невыполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований №66-11-01/04-2132-2019 от 26.04.2019г. не выявлены.