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За рубежом

Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России

Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России

18 марта 2020, 17:45
Рубрика: За рубежом
Метки: УКРАИНА, УГОЛЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России. Уточняется, что это не коснется антрацитового и коксового угля.

Решение принято на заседании правительства, трансляцию которого вели украинские телеканалы. Инициатором нововведения стал глава Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. Доработать постановление планируют в течение трех дней.

О необходимости ограничить поставки угля и электроэнергии из России ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский.

По данным украинского Госстата, страна импортирует уголь из России, США, Казахстана, Молдавии и ЕС.

В апреле прошлого года Киев обновил перечень российских товаров, запрещенных к ввозу на Украину. Россия приняла ответные меры, дополнив запрет на импорт с Украины отдельными видами продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви. Кроме того, с июня поставки угля, бензина и дизтоплива, а также сжиженных газов из России на Украину возможны только по отдельным разрешениям, а экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена запрещен полностью.

В 2015 году Украина прекратила импорт электроэнергии из России, однако в сентябре 2019-го Верховная рада разрешила возобновить поставки по двусторонним договорам. С тех пор в Раде возникали предложения ввести спецпошлину.

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