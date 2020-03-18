В Индии планируется открыть 11 Центров управления ВИЭ-ресурсами

Министр энергетики Индии Шри Р.К. Сингх на торжественном открытии Центра управления ВИЭ-ресурсами в Национальном диспетчерском центре (National Load Dispatch Centre, NLDC) независимого системного оператора Индии – Power System Operation Corporation of India (POSOCO), объявил о планируемом вводе в эксплуатацию 11 аналогичных центров в целом по стране.

Задачей центров управления ВИЭ-ресурсами станет обеспечение интеграции объектов возобновляемой энергетики в энергосистему Индии в рамках проводимой в стране политики по увеличению мощности ВИЭ-генерации до 175 ГВт к 2022 г. Центры будут осуществлять мониторинг работы объектов солнечной и ветровой генерации суммарной мощностью 55 ГВт. Центры оснащены инструментами прогнозирования и планирования для облегчения процесса интеграции ВИЭ-ресурсов и повышения управляемости энергосистемой.

Центры управления ВИЭ-ресурсами размещаются рядом с находящимися в собственности индийской электросетевой корпорации – Power Grid Corporation. – центрами управления сетями (State Load Dispatch Centres, SLDCs) в штатах: Тамилнад (Tamil Nadu), Карнатак (Karnataka), Андхра-Прадеш (Andhra Pradesh), Махараштр (Maharashtra), Мадхья-Прадеш (Madhya Pradesh), Гуджарат (Gujarat) и Раджастан (Rajasthan).

Остальные центры управления ВИЭ-ресурсами будут размещены рядом с Национальным диспетчерским центром и региональными диспетчерскими центрами (Regional Load Dispatch Centres, RLDCs) в штатах: Бенгалуру (Bengaluru), Мумбаи (Mumbai) и Нью-Дели (New Delhi), которые находятся в собственности POSOCO.

Информационно-аналитический ресурс, Enerdata