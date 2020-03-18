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За рубежом

В марте 2020 г. временно приостанавливается работа половины угольных ТЭС в Южной Корее

В марте 2020 г. временно приостанавливается работа половины угольных ТЭС в Южной Корее

18 марта 2020, 16:00
Рубрика: За рубежом
Метки: Energy World, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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По сообщению Министерства энергетики Южной Кореи в рамках проводимой в стране политики по борьбе с загрязнением окружающей среды в марте текущего года будут временно остановлены (на период с 01.03.2020 по 31.03.2020) до 28 угольных ТЭС (практически половина из 60 действующих угольных станций в стране). Временная остановка угольных электростанций старше 30 лет проводится в Южной Корее начиная с 2017 г.

Количество станций, временно выводимых из эксплуатации, будет определяться в зависимости от уровня потребления. Одновременно планируется повысить коэффициент использования электростанций, работающих на природном газе, во избежание перебоев в энергоснабжении. По информации министерства, в первую очередь будут выведены из эксплуатации ТЭС с наибольшей степенью загрязнения окружающей среды. Министерство также объявило о том, что загрузка угольных станций, остающихся в эксплуатации в марте, не должна превышать 80%. Правительство рассматривает возможность увеличения количества выводимых из эксплуатации в весенний период угольных станций, поскольку ожидается снижение уровня потребления.

Информационно-аналитический ресурс Energy World

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