АО «ТВЭЛ» заключило контракт на поставку в Чехию ядерного топлива для исследовательского реактора LVR-15, эксплуатирующегося в научно-исследовательском центре Ржеж (Centrum výzkumu Řež s.r.o., CVŘ). Контракт включает поставку топлива в 2020 году, а также имеет рамочную основу для выполнения поставок в последующие годы по заказу чешской стороны.



LVR-15 – легководный реактор мощностью 10 МВт, в его активной зоне исторически используется трубчатое топливо ИРТ-4М производства Новосибирского завода химконцентратов (ПАО «НЗХК»; входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»). Реактор является важнейшей частью научно-технической инфраструктуры Исследовательского центра Ржеж – одного из ведущих европейских институтов в области ядерной физики и материаловедения.



Реакторные и послереакторные исследования в CVŘ выполняются в том числе в рамках разработки и обоснования нового российского топлива для энергетических реакторов большой мощности. В 2019 году АО «ТВЭЛ» и CVŘ заключили соответствующее соглашение о сотрудничестве в области материаловедческих исследований. В ближайшее время запланированы научные исследования в реакторе LVR-15. В частности, изучение радиационного роста и радиационно-термической ползучести основных и перспективных циркониевых сплавов российского производства при низких значениях флюенса быстрых нейтронов.

«Сотрудничество Топливной компании ТВЭЛ и Центра ядерных исследований в Ржеже – пример взаимовыгодного многопрофильного партнерства в атомной отрасли. Чешский исследовательский реактор с самого первого дня эксплуатирует российское топливо. В свою очередь, АО «ТВЭЛ» использует практические навыки и опыт чешских специалистов для проведения исследований в научном центре, авторитет которого неоспорим в мировом профессиональном сообществе. При этом АО «ТВЭЛ» предлагает все новые наиболее эффективные разработки и решения по топливу своим традиционным партнерам, в том числе атомным станциям Чехии», - отметил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу АО «ТВЭЛ» Олег Григорьев.



Для справки:



Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном АО «ТВЭЛ». www.tvel.ru



Исследовательский центр Ржеж (Centrum výzkumu Řež s.r.o.) – 100% дочерняя организация компания ÚJV Řež a.s. (Чехия), которая выполняет широкий спектр прикладных исследований и разработок в области энергетики, промышленности и здравоохранения. Услуги ÚJV Řež сосредоточены в области поддержки безопасной и экономичной эксплуатации электростанций (прежде всего, атомной генерации), химии ядерного топливного цикла, обращения с отходами, а также инжиниринга. http://cvrez.cz/