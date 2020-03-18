В течение прошлого года компания «Россети Кубань» присоединила к своим электрическим сетям более 26 тысяч потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея на общую мощность более 790 МВт. В числе новых потребителей – объекты малого и среднего бизнеса, АПК, крупные жилые комплексы и объекты инфраструктуры.

Спрос на технологическое присоединение к электрическим сетям продолжает оставаться на стабильно высоком уровне. В компанию «Россети Кубань» ежегодно поступает более 30 тысяч заявок, в том числе около трех тысяч – по Республике Адыгея.

В течение 2019 года к электросетям подключен ряд объектов, имеющих социально-экономическое значение. Так, марте прошлого года «Россети Кубань» завершила техприсоединение объектов авто- и железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающих подход к транспортному переходу через Керченский пролив, ряда промышленных объектов на Таманском полуострове.

Значительный объем электрической мощности в 2019 году был выделен для обеспечения электроэнергией объектов жилищного строительства. Исполнено более 1,2 тыс. договоров на общую мощность 144 МВт. Например, к электрическим сетям подключены многоквартирные дома по улице Заполярной в Краснодаре, жилой комплекс в районе Супсехского шоссе в Анапе, жилой комплекс по улице Аэродромной в Сочи и другие.

На юге России в техприсоединении к энергообъектам нуждается и аграрный сектор. В прошлом году «Россети Кубань» исполнила более 700 договоров технологического присоединения объектов агропромышленного комплекса общей мощностью свыше 40 МВт. Среди наиболее крупных объектов – зерновой терминалНовороссийского морского порта, животноводческий комплекс «Венцы-Заря» в Гулькевичском районе, объекты сельхозназначения в Новокубанском районе.

Для упрощения процедуры технологического присоединения потребителей в конце 2019 года в Краснодаре открылся Главный центральный офис обслуживания клиентов в здании исполнительного аппарата «Россети Кубань» (г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А). Новый клиентский офис способен принять до 50 тысяч посетителей в год.

Главный центр обслуживания потребителей предназначен для очного приема обращений потребителей услуг и оказывает целый спектр дополнительных услуг. На сегодняшний день компания готова предложить порядка 300 видовуслуг населению региона, в том числе по вопросам технологического присоединения «под ключ», строительству и монтажу энергоустановок, установки приборов учета электроэнергии, аренды зданий, сооружений и консультационные услуги.