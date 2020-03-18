COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 18, 19, 20 марта, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Женщины в энергетике: фильм про работниц магистральной подстанции 220 кВ "Калининская" в Екатеринбурге

Женщины в энергетике: фильм про работниц магистральной подстанции 220 кВ Калининская в Екатеринбурге

18 марта 2020, 17:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

233 просмотра

Инженер по релейной защите и автоматике Валерия Костромина и электромонтеры по обслуживанию подстанции Надежда Ивонина и Марина Лясковская обеспечивают бесперебойную работу одного из ключевых энергообъектов Екатеринбурга.

Что значит Быть женщиной в энергетике рассказывают героини этого фильма.

Источник: Инстаграм «Женщины в энергетике» РНК СИГРЭ

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: РНК СИГРЭ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Мониторинг регуляторной среды в энергетике и смежных областях, подготовленный экспертами
Проект ФСК победил на международном конкурсе инноваций
Второй выпуск рубрики
CIGRE Newsletter за март 2020 года
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно