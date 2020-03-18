Инженер по релейной защите и автоматике Валерия Костромина и электромонтеры по обслуживанию подстанции Надежда Ивонина и Марина Лясковская обеспечивают бесперебойную работу одного из ключевых энергообъектов Екатеринбурга.

Что значит Быть женщиной в энергетике рассказывают героини этого фильма.

Источник: Инстаграм «Женщины в энергетике» РНК СИГРЭ