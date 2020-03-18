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18 марта 2020, 17:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Инженер по релейной защите и автоматике Валерия Костромина и электромонтеры по обслуживанию подстанции Надежда Ивонина и Марина Лясковская обеспечивают бесперебойную работу одного из ключевых энергообъектов Екатеринбурга.
Что значит Быть женщиной в энергетике рассказывают героини этого фильма.
Источник: Инстаграм «Женщины в энергетике» РНК СИГРЭ
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