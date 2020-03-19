АО «Объединенная энергетическая компания» принимает участие в одной из крупнейших реконструкций 2020 года – Северного речного вокзала. Силами энергетиков Комплекса городского хозяйства будет выполнен комплекс работ, среди которых строительство пяти трансформаторных подстанций, распределительной трансформаторной подстанции, прокладка 13 км кабельных линий 0,4 кВ и почти 6 км кабельных линий 20 кВ.

АО «ОЭК» проводит работы совместно с другими компаниями Комплекса городского хозяйства. Такое решение позволит в кратчайшие сроки полностью обновить все коммунальные системы и провести комплексное благоустройство территории. В своей работе компания использует новейшие технологии, позволяющие перевести на новый уровень качество оказываемых услуг. Так, например, ввод в строй электрических сетей среднего напряжения 20 кВ позволяет увеличить пропускную способность распределительных сетей (по сравнению с традиционными сетями 6-10 кВ) как минимум в 1,5-2 раза, а также повысить уровень надежности электроснабжения городских объектов.

Северный речной вокзал – памятник архитектуры регионального значения. После завершения всех работы по реставрации территория станет местом отдыха с набережной, детскими и спортивными площадками, магазинами и кафе – новым общественным пространством.