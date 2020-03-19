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Законотворчество (постановления)

Государственная Дума России ратифицировала Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством РФ и Правительством Армении

Государственная Дума России ратифицировала Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения. Документ представляла статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко.

«Протокол о внесении изменений подписан 4 октября 2019 года и им предусматривается, что декларирование товаров, указанных в статье 1 Соглашения, а именно бензина, дизельного топлива, топлива для реактивных двигателей, мазута, парафина жидкого нефтяного, вывозимых с территории Российской Федерации в Республику Армения, осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования», – сообщила Анастасия Бондаренко.

Как пояснила заместитель Министра, поданные в соответствии с индикативными балансами на 2019 год временные таможенные декларации на перечисленные товары считаются неподанными, если фактически вывоза товаров не произошло. При этом, согласно Протоколу, временное декларирование сохраняется в отношении природного газа. Нормы, предусмотренные Протоколом, с 5 января 2020 считаются временно действующими.

«Таким подходом пресекается  возможность недобросовестного использования механизма временного периодического таможенного декларирования для беспошлинных поставок товаров в пределах объемов индикативных балансов, и тем самым создаются более благоприятные условия для добросовестных поставщиков», – прокомментировала Анастасия Бондаренко.

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