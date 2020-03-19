Федеральная комиссия по регулированию энергетики США FERC подготовила новые правила рынка мощности независимого системного оператора штата Нью-Йорк NYISO, чтобы сократить перечень ресурсов, для которых действуют особые условия при подаче заявок на участие в торгах.

Ранее NYISO направил в FERC предложения не применять к относящимся к ВИЭ-ресурсам объектам (суммарной мощностью до 1 000 МВт включительно) так называемые требования о снижении рисков для покупателя (buyer side mitigation rules, BSM)*. Отраслевой регулятор штата (New York Public Service Commission), со своей стороны, направил в FERC предложение вообще не применять BSM к накопителям энергии. В обоих случаях комиссия не поддержала инициативы, более того, приняла решение включить накопители энергии, а также потребителей с управляемой нагрузкой (Demand Reponse) в список ресурсов, которые не могут пользоваться изъятиями из BSM. Соответствующие изменения должны быть внесены NYISO в действующие правила рынка и направлены в FERC на согласование, если системный оператор не захочет просить комиссию о повторном рассмотрении вопроса.

FERC обосновала свою позицию необходимостью обеспечить максимально точные ценовые сигналы и защитить свободу конкуренции на рынке. Противники предложенных FERC изменений, в свою очередь, утверждают, что таким образом новые проекты в области ВИЭ в штате ставятся в затруднительное положение, поскольку рынок мощности имеет ключевое значение для финансовой «жизнеспособности», в частности, для шельфовых ветропарков и накопителей энергии.

Официальный сайт FERC

* Системный оператор использует BSM для проверки любого нового ресурса, готового оказывать услуги в зонах G-J (на юго-востоке штата), чтобы оценить, насколько экономически обосновано предложение по поставке мощности. Если новый ресурс признан «неэкономичным» или не может претендовать на изъятие из правил, к нему применяется «порог предложения» (offer floor), т.е. обязанность подавать на аукцион ценовую заявку с учетом фактической себестоимости энергоресурса (без учета дополнительных субсидий).