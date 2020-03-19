COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 18, 19, 20 марта, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Модернизация

Более 52 млн рублей направлено на строительство новых энергообъектов в юго-западном районе

Специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» с начала 2020 года  ввели около трехмегаватт дополнительной мощности для потребителей льготной категории пригорода Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Абинского и Крымского районов края. На строительство и реконструкцию энергообъектов  направлено 52,7 млн рублей.

В числе построенных объектов – воздушные линии электропередачи 0,4-10 кВ общей протяженностью более 18 км и девять трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

– Основной целью выполнения данных работ является создание технической возможности для подключения новых потребителей льготной категории, а также обеспечение качественной электроэнергией уже имеющихся абонентов, – пояснил помощник директора по технологическому присоединению  Юго-Западных электросетей Никита Козаченко.

«Россети Кубань» осуществляет интерактивное обслуживание клиентов на своем веб-сайте www.kubanenergo.ru в разделе Потребителям/Система обслуживания потребителей посредством приема заявок на оказание услуг через Личный кабинет клиента, приема обращений потребителей услуг через Интерактивную обратную связь (Интернет-приемную), предоставления информации потребителям в подразделе «Вопрос-ответ».

Потребители, при подаче заявки на технологическое присоединение, могут быть отнесены к льготной категории в случае их обращения в сетевую компанию один раз в три года в одном муниципальном образовании. Льготная плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающихустройств) составляет 550 рублей, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого уровня напряжения составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа, а также не более 500 метров в сельской местности.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Россети Кубань

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
В Крыму дан старт проекту электрических сетей с цифровым управлением
Энергетики
На Смоленской АЭС специалисты досрочно завершили ремонт оборудования энергоблока № 3

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно