Специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» с начала 2020 года ввели около трехмегаватт дополнительной мощности для потребителей льготной категории пригорода Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Абинского и Крымского районов края. На строительство и реконструкцию энергообъектов направлено 52,7 млн рублей.

В числе построенных объектов – воздушные линии электропередачи 0,4-10 кВ общей протяженностью более 18 км и девять трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

– Основной целью выполнения данных работ является создание технической возможности для подключения новых потребителей льготной категории, а также обеспечение качественной электроэнергией уже имеющихся абонентов, – пояснил помощник директора по технологическому присоединению Юго-Западных электросетей Никита Козаченко.

«Россети Кубань» осуществляет интерактивное обслуживание клиентов на своем веб-сайте www.kubanenergo.ru в разделе Потребителям/Система обслуживания потребителей посредством приема заявок на оказание услуг через Личный кабинет клиента, приема обращений потребителей услуг через Интерактивную обратную связь (Интернет-приемную), предоставления информации потребителям в подразделе «Вопрос-ответ».

Потребители, при подаче заявки на технологическое присоединение, могут быть отнесены к льготной категории в случае их обращения в сетевую компанию один раз в три года в одном муниципальном образовании. Льготная плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающихустройств) составляет 550 рублей, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого уровня напряжения составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа, а также не более 500 метров в сельской местности.