Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев посетил Забайкальский край в составе делегации Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. В ходе трехдневной поездки руководитель управляющей компании провел встречи с резидентами и представителями Торгово-промышленной палаты, а также принял участие в совещании по развитию ТОР «Забайкалье», прошедшем под председательством Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова и при участии губернатора Забайкалья Александра Осипова.

Визит главы управляющей компании в регион начался с посещения площадки резидента ТОР ООО «Группа Инновация», организующего производство современного энергоэффективного и экологичного топлива. Предприятие находится на стадии завершения пусконаладочных работ и вскоре приступит к производству топливных пеллет из отходов деревообработки. Инвестиции в проект уже превысили 55,2 млн руб., по итогам его реализации будет создано 16 рабочих мест. Генеральный директор предприятия Леонид Кузьмицкий, рассказывая об инвестиционном проекте, отметил, что выпускаемое топливо поможет улучшить экологическую ситуацию в крае. Отметим, что по итогам первого полугодия 2019 года Росстат включил Читу в перечень из четырех городов России, где чаще всего фиксировался высокий уровень загрязнения воздуха. Пеллеты относятся к возобновляемым источникам топлива. В отличие от угля, нефти или газа они при использовании в целях отопления сохраняют воздух чистым. От этого вида топлива нет смога, копоти и скажи. По оценке ООО «Группа Инновация», в результате реализации инвестиционного проекта выбросы в атмосферу региональной столицы могут сократиться на 400-1168,6 тонн в год, а выбросы в почву и воду – на 4800-9000 тонн.

Аслан Канукоев также посетил объект потенциального инвестора ТОР «Забайкалье» – СПК «Черновский овощевод». Планируется, что здесь будет реализован проект по созданию краевого оптово-логистического центра с цехом по переработке, фасовке и складом хранения овощей открытого грунта. Запуск центра позволит решить вопросы заготовки и сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Забайкальского края. Инвестиции в проект составят 700 млн руб., будет создано 50 рабочих мест.

На следующий день, во время встречи генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслана Канукоева с резидентами ТОР, был обсужден ряд вопросов, касающийся реализации проектов инвесторов.

Директор компании «Тасеевское» Наталья Кайбалина, рассказывая о реализации проекта по строительству комплекса кучного выщелачивания на базе техногенного месторождения отходов «Балейской» ЗИФ-1, отметила помощь и содействие управляющей компании при прохождении государственной экспертизы проектной документации.

В продолжение программы визита состоялась совместная встреча АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и Союза «Забайкальская торгово-промышленная палата» с потенциальными резидентами ТОР «Забайкалье». В ходе мероприятия Аслан Канукоев рассказал о существующих возможностях преференциального режима и перспективах реализации бизнес-проектов инвесторов.

«Сегодня режим ТОР доказал свою эффективность в развитии как малых и средних, так и крупных предприятий. Управляющая компания оказывает резидентам широкий спектр услуг и предоставляет различные, в том числе электронные, сервисы, оказывает инвесторам поддержку, начиная от процесса подачи заявки и заканчивая сопровождением уже действующей компании. Мы постоянно работаем над созданием комфортных условий ведения бизнеса на Дальнем Востоке и видим стабильный рост числа резидентов и успешно реализуемых ими проектов. Единые стандарты работы Корпорации и взаимодействие с инвесторами в режиме единого окна в крае обеспечивает управляющая компания ТОР «Забайкалье» в сотрудничестве с местными органами государственной власти», – заявил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев.

Директор ООО «УК ТОР «Забайкалье» (дочернее общество АО «КРДВ») Вячеслав Костин выступил с докладом, посвященным условиям получения статуса резидента ТОР и предоставляемым им льготам.

По итогам встречи было подписано соглашение между ООО «УК ТОР «Забайкалье» и Союз «Забайкальская торгово-промышленная палата» о взаимодействии, направленное на создание благоприятных условий для предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Исполнительный директор Союза «Забайкальская торгово-промышленная палата» Сергей Болтян отметил, что некоммерческая организация будет оказывать действенную поддержку настоящим и будущим резидентам ТОР, а также развивать информационный обмен между инвесторами.

Завершающим мероприятием рабочей поездки главы АО «КРДВ» в Забайкальский край стало участие в совещании по развитию ТОР «Забайкалье», прошедшем в городе Чите под руководством Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова и при участии губернатора Забайкалья Александра Осипова.

В ходе мероприятия было отмечено, что на сегодняшний день на ТОР «Забайкалье» реализуются 12 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 115 млрд рублей, предусмотрено создание более 5000 новых рабочих мест. Совместно с Правительством Забайкальского края и институтами развития ведется работа по увеличению количества резидентов до 15. В результате объем заявленных инвестиций должен составить порядка 200 млрд рублей, возможность трудоустройства получат до 9 тысяч жителей региона.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока