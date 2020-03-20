Независимый системный оператор американского штата Калифорния CAISO опубликовал результаты испытаний по участию ветропарка Tule Wind Farm мощностью 131,1 МВт в регулировании частоты и напряжения, а также сглаживании графика нагрузки за счет увеличения (снижения) выдаваемой мощности по команде CAISO.

Результаты испытаний Tule Wind Farm, также как и аналогичные испытания, ранее проведенные CAISO на фотоэлектрической 300 МВт СЭС Stateline Solar, показали, что объекты ВИЭ-генерации, применяющие технологии интеллектуального инвертора (smart inverter technology), способны оказывать услуги по поддержанию надежности так же эффективно, как и традиционная генерация, в том числе калифорнийские газовые ТЭС, которые привлекаются к оказанию системных услуг в настоящее время. Таким образом, интеграция данных типов ВИЭ-генерации в энергосистему может быть реализована быстрее, чем изначально планировалось.

Данные отчета, подготовленного CAISO, могут быть полезны в дальнейшем для формирования энергетической политики штата, чтобы активнее привлечь крупные ветропарки к обеспечению надежности и создать для них больше экономических возможностей, поскольку ветровая генерация рассматривается как основной ресурс для достижения амбициозной цели Калифорнии по доведению доли ВИЭ-генерации в структуре генерирующих мощностей до 60% к 2030 г. и до 100% к 2045 г. Общая мощность ветропарков в составе калифорнийской энергосистемы по состоянию на конец 2019 г. составила почти 7 000 МВт, а СЭС – около 12 000 МВт.

Официальный сайт CAISO