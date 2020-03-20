Электрообогрев подворья Валаамского монастыря

Компания «ССТэнергомонтаж» оборудовала саморегулирующимися кабелями дренажную систему Церкви Валаамской иконы Божьей Матери в с. Бортниково Коломенского района.

Подворье Валаамского монастыря в деревне Бортниково было создано в 2001 году. Спустя год здесь была освящена деревянная одноглавая Церковь Валаамской иконы Божьей Матери. Чтобы обеспечить круглогодичную работоспособность дренажной системы храма, Группа компаний «Специальные системы и технологии» по запросу отца-основателя передала в дар системы электрообогрева на основе саморегулирующегося кабеля.

Специалисты компании «ССТэнергомонтаж», инжинирингового подразделения ГК «ССТ», поставили и смонтировали кабель марки ТСК на водосточных элементах храма: водосточных трубах, водосточных и дренажных лотках и приямках.

Нагревательный кабель ТСК используется для защиты от замерзания элементов кровельных систем и обеспечивает работоспособность водосточной системы в холодное время года. Он специально разработан для применения в системах антиобледенения открытых площадей.

Свойство саморегулирования кабеля повышает безопасность и надежность всей системы электрообогрева, а также снижает расход электроэнергии. Кабель ТСК не перегревается и не перегорает, даже когда его отдельные участки накладываются друг на друга. Его тепловыделение саморегулируется в ответ на изменение температуры окружающей среды.

Храмовые комплексы входят в число объектов, на которых применяются решения ГК «ССТ». Системы антиобледенения компании защищают Храм Христа Спасителя в Москве. Система контроля протечек воды Neptun применяется на объектах Храма Спаса Нерукотворного Образа в п. Усово Московской области. Храмовые комплексы в Китае были оборудованы теплыми полами производства ГК «ССТ».