Энергетики ЦЭС проверили состояние опор ЛЭП через реку Лена

Специалисты Центральных электрических сетей (филиал ПАО «Якутскэнерго» Группы «РусГидро») проверили состояние опор перехода воздушной линии электропередачи через реку Лена.

Энергетики Службы высоковольтных линий Центрального района электрических сетей провели плановый верховой осмотр устройств светоограждения опор №82, №83, №85 кабельной воздушной линии напряжением 110 кВ «Майя –Табага», в том числе 140-метровых металлических опор перехода через реку Лена.

Сотрудники ЦЭС произвели детальную проверку состояния светодиодных ламп, солнечных панелей, изоляторов, виброгасителей, линейной арматуры, соединительных зажимов, аккумуляторных батарей, солнечных и ветряных модулей.

«Наш персонал минимум два раза в год проверяет состояние перехода воздушной линии электропередачи через реку Лена с целью своевременного выявления и устранения дефектов. В ходе весеннего осмотра нарушений персоналом не выявлено», — отметил начальник СВВЛ Семен Уаров.