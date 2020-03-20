COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 18, 19, 20 марта, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Компании

Концерн "Росэнергоатом" рассчитывает стать одним из лидеров отрасли центров обработки данных

Концерн Росэнергоатом рассчитывает стать одним из лидеров отрасли центров обработки данных

20 марта 2020, 10:15
Рубрика: Компании
Метки: ЦОД, ДАТА-ЦЕНТР, РОСЭНЕРГОАТОМ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

Обсудить на форуме

156 просмотров

ЦОД , дата-центр, Росэнергоатом

ЦОД , дата-центр, Росэнергоатом

Планами строительства Концерном «Росэнергоатом» (входит в Госкорпорацию «Росатом») новых центров обработки данных (ЦОД) поделился с представителями СМИ на прошедшем 18 марта 2020 года пресс-завтраке заместитель генерального директора — директор по экономике и финансам Сергей Мигалин.

Напомним, что развитием данного направления «Росэнергоатом» занимается с 2015 года. Первым дата-центром в проекте стал ЦОД «Калининский», который был сдан в коммерческую эксплуатацию в 2018 году. Сегодня именно он является опорным дата-центром Концерна и используется как для собственных ИТ-систем, так и для ряда корпоративных систем Госкорпорации «Росатом». 

Также компания активно привлекает коммерческих заказчиков. Выручка по итогам 2019 года составила более 0,5 млрд рублей, а в планах Концерна на 2020 год — довести выручку от этого направления до 1 млрд руб.

Наличие независимого, бесперебойного и мощного источника энергоснабжения — такого, как атомная станция, а также высокий уровень обеспечения безопасности территории объекта делают расположение ЦОД на площадке АЭС очень привлекательным для хранения и обработки критических данных. 

В ближайшей перспективе «Росэнергоатом» расширит проект глобальной сети дата-центров и построит в течение ближайших 3-4 лет несколько ЦОДов: в особой экономической зоне «Иннополис» под Казанью (Татарстан) (соглашение о строительстве которого «Росэнергоатом» и правительство Татарстана подписали еще в прошлом году), а также в Санкт-Петербурге и в Москве.

Проект ЦОД в «Иннополисе» предполагает размещение на первом этапе до 1000 стоек, а вот один из двух ЦОДов в Москве, по словам С. Мигалина, можно назвать гиперЦОДом, поскольку он будет рассчитан более чем 2000 стоек. Второй ЦОД, также в Москве, планируется построить на 500 стоек, а ЦОД в Санкт-Петербурге - на 500-1000. 

«Для нас принципиально важно реализовать связанный географический кластер. Связка Москва-Удомля-Санкт-Петербург является для нас стратегической. Все инвестиции в проект создания инфраструктуры оцениваются в размере 12-14 млрд рублей», — сообщил С.Мигалин.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: АО "Концерн Росэнергоатом"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Электротехническое оборудование дорожает из-за ослабления рубля
Legrand обновляет линейку измерительных приборов
Карантин, ни шагу из дома!
Третья компания получила статус резидента

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно