Планами строительства Концерном «Росэнергоатом» (входит в Госкорпорацию «Росатом») новых центров обработки данных (ЦОД) поделился с представителями СМИ на прошедшем 18 марта 2020 года пресс-завтраке заместитель генерального директора — директор по экономике и финансам Сергей Мигалин.

Напомним, что развитием данного направления «Росэнергоатом» занимается с 2015 года. Первым дата-центром в проекте стал ЦОД «Калининский», который был сдан в коммерческую эксплуатацию в 2018 году. Сегодня именно он является опорным дата-центром Концерна и используется как для собственных ИТ-систем, так и для ряда корпоративных систем Госкорпорации «Росатом».

Также компания активно привлекает коммерческих заказчиков. Выручка по итогам 2019 года составила более 0,5 млрд рублей, а в планах Концерна на 2020 год — довести выручку от этого направления до 1 млрд руб.

Наличие независимого, бесперебойного и мощного источника энергоснабжения — такого, как атомная станция, а также высокий уровень обеспечения безопасности территории объекта делают расположение ЦОД на площадке АЭС очень привлекательным для хранения и обработки критических данных.

В ближайшей перспективе «Росэнергоатом» расширит проект глобальной сети дата-центров и построит в течение ближайших 3-4 лет несколько ЦОДов: в особой экономической зоне «Иннополис» под Казанью (Татарстан) (соглашение о строительстве которого «Росэнергоатом» и правительство Татарстана подписали еще в прошлом году), а также в Санкт-Петербурге и в Москве.

Проект ЦОД в «Иннополисе» предполагает размещение на первом этапе до 1000 стоек, а вот один из двух ЦОДов в Москве, по словам С. Мигалина, можно назвать гиперЦОДом, поскольку он будет рассчитан более чем 2000 стоек. Второй ЦОД, также в Москве, планируется построить на 500 стоек, а ЦОД в Санкт-Петербурге - на 500-1000.