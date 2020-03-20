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Legrand обновляет линейку измерительных приборов

Legrand обновляет линейку измерительных приборов

20 марта 2020, 12:25
Рубрика: Компании
Метки: Legrand
Отрасль: Электротехника 

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Новости компании

Группа Legrand объявила о расширении линейки многофункциональных измерительных приборов EMDX3. В продажу поступили две новые версии устройств.

Новые мультиметры EMDX3 предназначены для использования на объектах со стандартными требованиями по измерению электрических параметров и представлены в двух версиях: для монтажа на DIN-рейку и для монтажа на дверь щита или лицевую панель. Многофункциональные приборы позволяют измерять токи, напряжения, частоту, электрическую энергию (активную и реактивную), мощность (активную, реактивную и полную), коэффициент мощности и полное гармоническое искажение (напряжения и токи). Класс точности новых мультиметров - 1.

Отличительными особенностями приборов являются компактный размер, за счет чего их установку можно проводить даже в небольших распределительных щитах, а также есть возможность встраивания в системы диспетчеризации с помощью импульсного выхода и порта RS485. Благодаря широким кнопкам управления и ЖК-дисплею с подсветкой мультиметры EMDX3 удобны в эксплуатации. При этом устройства имеют широкий температурный диапазон использования: рабочая температура EMDX3 составляет от -5° до +55° C.

Для объектов с повышенными требованиями к средствам измерения электрических параметров Группа Legrand предлагает многофункциональные измерительные приборы с катушками Роговского (гибкими разъемными трансформаторами тока), которые легко интегрировать в уже существующие электроустановки, а также версию EMDX3 с расширенным функционалом для подробного анализа качества электроэнергии. Данные устройства позволяют реализовать проекты любого уровня сложности.

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Компания: Legrand

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