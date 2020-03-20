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Законотворчество (постановления)

Меры ЦБ РФ в условиях пандемии коронавируса. Как собираются поддержать бизнес и граждан

Меры ЦБ РФ в условиях пандемии коронавируса. Как собираются поддержать бизнес и граждан

20 марта 2020, 16:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19

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С 1 мая переводы по номеру телефона до 100 тыс. рублей между физлицами будут без комиссии. При переводах свыше 100 тыс. рублей комиссия составит 0,5% от суммы, но не более 1,5 тыс. рублей.

Будут снижены надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, выданной с 1 апреля.

ЦБ расширит программу рефинансирования кредитов для малого и среднего бизнеса. По кредитам, рефинансируемым в рамках ранее действующего лимита 175 млрд рублей, ставка снижена с 6% до 4%. А конечная ставка для заемщика не должна превышать 8,5%.

Сбербанк пересмотрит графики платежей по кредитам малого и среднего бизнеса. Также банк открыл горячую телефонную линию для бизнеса. Номер — 8 (800) 200-34-40, она работает ежедневно с 00:00 до 20:00 мск. 

Онлайн-торговлю поддержат введением предельной комиссии по эквайрингу при оплате покупок. Сейчас банки берут комиссию в размере 2–3% за прием карт в торговых точках. Бизнес ранее просил установить максимальный размер комиссии на уровне 1,5%. 

ЦБ РФ рекомендует банкам и микрофинансовым организациям не брать пени и штрафы за просрочку по кредиту и не обращать взыскание на недвижимость по долгу физического лица, если оно предоставит официальную справку о наличии коронавирусной инфекции.

Также регулятор рекомендует страховым компаниям одобрять заявления страхователя (в случае официальной справки о наличии у него коронавируса) о продлении срока страховых случаев, отсрочке платежа по договорам добровольного страхования, не начислять штрафы и пени за ненадлежащее исполнение договора в течение периода временной нетрудоспособности страхователя.

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Компания: ТАСС

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