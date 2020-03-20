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Встречи

"Ростелеком" и власти Иркутской области обсудили темпы цифровизации региона

Ростелеком и власти Иркутской области обсудили темпы цифровизации региона

20 марта 2020, 17:00
Рубрика: Встречи
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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«Ростелеком» принял участие в круглом столе «Цифровизация экономики Приангарья: какие отрасли народного хозяйства строят свою деятельность на передовых технологиях», который прошел в пресс-центре газеты «Аргументы и факты в Восточной Сибири». Также в обсуждении качества и скорости развития цифровых технологий участвовали представители Министерства экономического развития Иркутской области, промышленных компаний и банков.

Журналисты поднимали проблемные вопросы отсутствия связи в малых населенных пунктах, перспективы проведения интернета в отдаленные села. Представители СМИ интересовались, на какие новые сервисы могут рассчитывать местные жители.

Заместитель министра экономического развития Иркутской области Евгений Васиченко рассказал о дальнейшей цифровизации территории: к 2024 году во всех социально значимых объектах Приангарья будет работать высокоскоростной интернет. В ряде учреждений и предприятий уже создаются «цифровые двойники» — специальные сервисы, которые позволяют дистанционно и быстро решать важные задачи людей. По словам заместителя директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративным сегментом Александра Бощенко, цифровизация экономики невозможна без единой инфраструктуры. 

Александр Бощенко, заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративным сегментом:

«За 2019 год компания построила в регионе более 2 000 км оптических сетей и продолжает эту работу. По федеральной программе устранения цифрового неравенства мы уже подключили учреждения образования, здравоохранения, многофункциональные центры, которые предоставляют государственные и муниципальные услуги населению к скоростному интернету. При участии государства, компания готова обеспечить связью и интернетом жителей 380 поселков, в которых сегодня отсутствуют коммуникации».

«Ростелеком» реализовал значимый проект в областном центре Восточной Сибири: установил систему видеонаблюдения в популярных местах отдыха. С услугами оператора умными становятся не только города, но и отдельные квартиры жителей области. Например, с сервисом «Умный дом» абоненты дистанционно могут контролировать, что происходит в их отсутствие, чем занимаются дети и пообщаться с ними с помощью камеры.

Общим выводом участников дискуссии стало пожелание региону активнее применять цифровые технологии во всех отраслях экономки, серьезнее информировать представителей бизнеса и жителей области о возможностях и преимуществах цифровых проектов, а также проводить обязательное цифровое обучение молодежи и школьников.

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