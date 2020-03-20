В ООО «НПО Центротех» (г. Новоуральск, входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») разработана конструкторская документация на многооборотную тару для защиты от механических и климатических повреждений при транспортировке циркониевой продукции производства Чепецкого механического завода (АО «ЧМЗ»), которая применяется для производства ядерного топлива.

Для производства уникальной продукции НПО «Центротех» использует самое современное оборудование по переработке полимерно-композиционных материалов, уникальное сочетание материалов в послойной схеме самого изделия, обеспечивая рыночную стоимость продукции.

В настоящее время идет изготовление сложной технологической оснастки: мастер-модели, матрицы, эластичные вакуумных мембраны для изготовления опытной партии тары для оценки выполнения тактико-технических характеристик.

Специфика работы заключается в выстраивании эффективных производственных потоков и выборе оптимальной технологии при изготовлении крупногабаритной тары. В связи с этим необходимо правильно выбрать рациональную конструкцию тары, которая исключит ее деформацию при длине около 4 метров и обеспечит долговечность, а оптимальный технологический процесс позволит сделать наибольшее количество съемов с одной оснастки и сэкономить время изготовления продукции.

В 2020 году на площадке Центра технологической компетенции «Полимерные композиционные материалы» НПО «Центротех» планируется запуск серийного производства тары.

Источник: Пресс-служба ООО «НПО Центротех»