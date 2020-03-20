Электротехническое оборудование дорожает из-за ослабления рубля

Российский производитель электрооборудования компания TDM Electric с 11 марта повысила базовые цены на некоторые категории в связи с «резким ростом курсов иностранных валют к рублю», указано на ее сайте. В среднем продукция подорожает на 10%. Компания и раньше планировала повысить цены примерно на 6%, но из-за скачка курса скорректировала прайс-лист.

Об изменении цен из-за конъюнктуры рынка заявила и российская IEK. Компания не ответила на запрос «Ведомостей». Представители швейцарско-шведской ABB и китайской Andeli сообщили, что пока решения не приняли, но следят за ситуацией. Французские Schneider Electric и Legrand отказались от комментариев. Но представитель одной из дистрибуторских компаний сообщил, что Schneider планирует скорректировать цены, а Legrand и ДКС (Россия) «в паузе». Часть поставщиков электрооборудования уже меняли цены на отдельные товары в начале года из-за роста стоимости сырья и компонентов и приостановки производства в Китае.

В течение недели производители электротехники повысят цены в среднем на 7–10%, сообщил коммерческий директор Российской ассоциации электротехнических компаний Виктор Свинцов. В ассоциацию входят 16 дистрибуторов электротехнической продукции, сотрудничающих с 32 компаниями-производителями. Рост цен коснется средне- и низковольтного оборудования. Это, например, автоматы-переключатели, шкафы распределения энергии или системы автоматизации. Они используются для распределения электроэнергии и управления напряжением в зданиях.

«Это оборудование большей частью делают в Китае, соответственно, цена напрямую зависит от курса доллара», – говорит Свинцов. По его прогнозам, возможна вторая волна роста цен – еще примерно на 5%.

Рынок электротехнического оборудования очень большой и сильно сегментированный. Старший директор АКРА Максим Худалов оценивает его объем в 500–600 млрд руб. Львиная доля приходится на производство турбин, высоковольтного энергетического оборудования, сетераспределительных устройств. Это то, что делается на заказ под крупные проекты промышленных, сетевых и генерирующих компаний, поэтому колебания курса здесь заметят не скоро. Например, инерционность отрасли производства паровых турбин составляет от трех до шести месяцев после наступления рыночных событий, пояснили в одном из таких производителей – компании «Ротек».

«Изменение курса рубля никак не отразится на уже заключенных контрактах, так как цена фиксируется на этапе подписания договоров, за исключением случаев, предусмотренных условиями контракта», – говорит представитель производителя трансформаторов в России «Сименс трансформаторы». Что касается будущих проектов, то завод в значительной мере зависит от политики локальных поставщиков. «Доля импортных комплектующих у нас составляет около 10%», – добавил он.

На другую, торговую, часть рынка электрооборудования приходится оценочно 60 млрд руб., говорит Худалов. Это полтора десятка компаний – не только производители, но и организации, которые на заказ собирают системы электроснабжения. В этих «сборках» импорт составляет до 70%, отмечает эксперт. Клиенты таких компаний – небольшие предприятия, строители, сфера услуг.

Строительные компании пока не получали уведомления от поставщиков электрооборудования о повышении цен, говорит управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. Но, по его словам, отрасль готова к тому, что это произойдет и коснется также инженерного оборудования и отделочных материалов.

«Мы ожидаем, что повышение в общей массе приведет к удорожанию себестоимости строительства на 5–7%», – сказал он. Для отрасли это некритично. На стоимость недвижимости для конечных покупателей большее влияние оказывают ипотечная ставка, динамика спроса и макроэкономические показатели, указывает директор по проектированию ГК «Гранель» Наталья Полушина.

В ресторанном бизнесе эффект может быть более ощутимым, но тоже в комплексе.