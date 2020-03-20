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20 марта 2020, 11:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической конференции «Силовые трансформаторы - производство, эксплуатация, диагностирование и ремонт. Общие вопросы диагностирования и эксплуатации электрооборудования» и XXVI пленарном заседании Общественного Совета специалистов по диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг», которые запланированы на 15-17 сентября 2020 года в г. Екатеринбург и выступить с докладами по различным аспектам тематики конференции.
Конференция проводится Общественным Советом специалистов по диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг» совместно с АО «Группа «СВЭЛ» и общественным Советом специалистов по диагностике электрических установок Сибири и Дальнего Востока при поддержке Национального исследовательского комитета D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики».
Предварительный порядок проведения конференции:
14 сентября (понедельник):
15 сентября (вторник):
16 сентября (среда):
17 сентября (четверг):
18 сентября (пятница):
Материалы научно-практической конференции будут розданы на USB флеш-накопителе. Также планируется издать печатный сборник докладов конференции.
Организационный взнос для участия в конференции не предусмотрен.
Организационный взнос за выступление с рекламным докладом составляет 10000 руб. без учёта НДС.
Подтвердить участие в Конференции с указанием темы доклада необходимо до 30.06.2020 года.
Это можно сделать следующими способами:
Более подробная информация доступна в информационном письме по ссылке.
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