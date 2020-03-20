Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической конференции «Силовые трансформаторы - производство, эксплуатация, диагностирование и ремонт. Общие вопросы диагностирования и эксплуатации электрооборудования» и XXVI пленарном заседании Общественного Совета специалистов по диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг», которые запланированы на 15-17 сентября 2020 года в г. Екатеринбург и выступить с докладами по различным аспектам тематики конференции.

Конференция проводится Общественным Советом специалистов по диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг» совместно с АО «Группа «СВЭЛ» и общественным Советом специалистов по диагностике электрических установок Сибири и Дальнего Востока при поддержке Национального исследовательского комитета D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики».

Предварительный порядок проведения конференции:

14 сентября (понедельник):

заезд и размещение участников.

15 сентября (вторник):

научно-технический блок (доклады о производстве, эксплуатации, диагностировании и ремонтах силовых трансформаторов).

16 сентября (среда):

научно-технический блок (доклады о диагностировании и эксплуатации электрооборудования);

рекламный блок (сообщения заводов-изготовителей силовых, измерительных трансформаторов, вводов, трансформаторного масла, диагностической аппаратуры).

17 сентября (четверг):

производственная экскурсия на заводы группы «СВЭЛ».

18 сентября (пятница):

отъезд участников конференции.

Материалы научно-практической конференции будут розданы на USB флеш-накопителе. Также планируется издать печатный сборник докладов конференции.

Организационный взнос для участия в конференции не предусмотрен.

Организационный взнос за выступление с рекламным докладом составляет 10000 руб. без учёта НДС.

Подтвердить участие в Конференции с указанием темы доклада необходимо до 30.06.2020 года.

Это можно сделать следующими способами:

Заполнив интерактивную онлайн-форму на сайте Совета по ссылке. Отправив письмо по электронной почте секретарю Совета при ИТЦ УЭИ Владимировой Марине Николаевне на адрес mnvladamarova@gmail.com и на адрес Совета sovetdiag@yandex.ru.

Более подробная информация доступна в информационном письме по ссылке.