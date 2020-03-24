БМК поставил канаты с полимером металлургическим предприятиям

Белорецкий металлургический комбинат поставил тестовые партии стальных канатов с полимером Челябинскому металлургическому комбинату и «Ижстали» (входят в Группу «Мечел»). Они используются на крановом оборудовании.

БМК изготовил для металлургических предприятий по европейскому стандарту новые восьмипрядные канаты с полимерным покрытием металлического сердечника. Один из них диаметром 24 мм установлен в электросталеплавильном цехе «Ижстали» на печном кране, загружающем шихту в печь. Другой диаметром 22 мм навешен на электромостовой кран прокатного цеха №1 ЧМК, который используется для перевалки стана.

Многопрядные канаты обладают повышенной гибкостью и прочностью, увеличенным техническим ресурсом и сопротивляемостью к кручению вокруг своей оси. К тому же благодаря их большей опорной поверхности уменьшается контактное напряжение как на сами канаты, так и на дорогостоящие детали оборудования: блоки и шкивы. Полимерное же покрытие предотвращает внутренние разрывы проволоки, исключает контакт между прядями каната и металлическим сердечником. Все это позволяет увеличить эксплуатационный ресурс изделия.