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Инновации (разработки)

БМК поставил канаты с полимером металлургическим предприятиям

БМК поставил канаты с полимером металлургическим предприятиям

24 марта 2020, 12:00
Рубрика: Инновации
Метки: БМК, КАНАТ
Отрасль: Металлургия 

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Белорецкий металлургический комбинат поставил тестовые партии стальных канатов с полимером Челябинскому металлургическому комбинату и «Ижстали» (входят в Группу «Мечел»). Они используются на крановом оборудовании.

БМК изготовил для металлургических предприятий по европейскому стандарту новые восьмипрядные канаты с полимерным покрытием металлического сердечника. Один из них диаметром 24 мм установлен в электросталеплавильном цехе «Ижстали» на печном кране, загружающем шихту в печь. Другой диаметром 22 мм навешен на электромостовой кран прокатного цеха №1 ЧМК, который используется для перевалки стана.

Многопрядные канаты обладают повышенной гибкостью и прочностью, увеличенным техническим ресурсом и сопротивляемостью к кручению вокруг своей оси. К тому же благодаря их большей опорной поверхности уменьшается контактное напряжение как на сами канаты, так и на дорогостоящие детали оборудования: блоки и шкивы. Полимерное же покрытие предотвращает внутренние разрывы проволоки, исключает контакт между прядями каната и металлическим сердечником. Все это позволяет увеличить эксплуатационный ресурс изделия.

«Комбинат с 2019 года производит многопрядные канаты с повышенными эксплуатационными характеристиками, в том числе в полимере. Наши экскаваторные канаты в пластике уже хорошо показали себя в работе на угольных разрезах и горных карьерах. Мы расширяем область их применения и сегодня исследуем, как они себя проявляют на крановом оборудовании в металлургии», – прокомментировал генеральный директор АО «БМК» Сергей Федоров.

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