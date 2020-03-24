Новые сроки проведения выставки "Связь" в 2020 году

Приоритетом для АО «ЭКСПОЦЕНТР» всегда было оказание качест­вен­ных услуг посети­те­лям наших выставок, создание комфорт­ных и безопас­ных условий для продук­тив­ного общения и развития деловых связей.

Сложившаяся на настоя­щий момент в Москве ситуация не позво­ляет провести выставку на должном уровне санитар­ной безопас­ности в ранее заплани­ро­ван­ные в 2020 году сроки.

По итогам консуль­та­ций с участни­ками и партне­рами мы приняли решение о переносе выставок «Связь» и «Навитех» на 2–6 ноября 2020 года.

Уверены, что это решение позволит принять участие в выстав­ках большему количе­ству экспонен­тов, разнооб­ра­зит экспози­цию и обеспечит безопас­ную и комфорт­ную атмосферу для делового общения на мероприятиях.

Ждем вас в ноябре!