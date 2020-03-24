Новые сроки проведения выставки "Связь" в 2020 году

Перенос Cabex и RusCableCLUB
24 марта 2020, 13:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: НАВИТЕХ-2020, СВЯЗЬ-2020
Отрасль: Телекоммуникация (связь)
Приоритетом для АО «ЭКСПОЦЕНТР» всегда было оказание качественных услуг посетителям наших выставок, создание комфортных и безопасных условий для продуктивного общения и развития деловых связей.
Сложившаяся на настоящий момент в Москве ситуация не позволяет провести выставку на должном уровне санитарной безопасности в ранее запланированные в 2020 году сроки.
По итогам консультаций с участниками и партнерами мы приняли решение о переносе выставок «Связь» и «Навитех» на 2–6 ноября 2020 года.
Уверены, что это решение позволит принять участие в выставках большему количеству экспонентов, разнообразит экспозицию и обеспечит безопасную и комфортную атмосферу для делового общения на мероприятиях.
Ждем вас в ноябре!
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Место проведения:
Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»,
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Новые сроки проведения:
2–6 ноября 2020 года
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