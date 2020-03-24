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Инновации (разработки)

Проект создания подводной электростанции одобрен в России

Проект создания подводной электростанции одобрен в России

24 марта 2020, 15:30
Рубрика: Инновации
Метки: НТИ МАРИНЕТ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Проект гидроустановки «Ныряющее крыло», вырабатывающей энергию за счет подводного течения, был одобрен на заседании в Москве рабочей группы НТИ «МариНет» 24 марта, сообщает агентство «ПортНьюс».

НТИ «Маринет» — Рабочая группа Национальной технологической инициативы, поддерживающая развитие высоких технологий для морской отрасли.

Проект станции представил генеральный директор ООО «Энергоинновации» Андрей Терентьев. В установке предполагается преобразовывать кинетическую энергию подводных течений при помощи возвратно-поступательного механизма.

Разработчики надеются получать c одной установки 10 кВт электрической мощности при скорости течения в 0,5 м/с. Отмечено, что было проведено три успешных пилотных внедрения, одно из которых за рубежом.

Разработано три версии продукта (речная, морская, приливная). Общая стоимость проекта составит около 74 млн руб. А себестоимость одной установки — 200 тыс. руб.

Фото: с сайта marinet.org

 

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