Ведущий информационно-аналитический центр Госкорпорации Ростех Центральный научно-исследовательский институт «Электроника» открывает полный бесплатный доступ к своей базе знаний – аналитическим исследованиям, образовательным программам, видеолекциям, научным журналам и другим материалам, необходимым для обучения и работы специалистов радиоэлектронной отрасли. База знаний сформирована на основе разработок ведущих отраслевых ученых и экспертов для различных аудиторий: учащихся старших классов, студентов вузов, молодых ученых, специалистов инновационных предприятий.

Учащимся старших классов и студентам вузов предлагается пройти базовый курс лекций «Введение в технологическое предпринимательство». Слушатели программы получат практические навыки, необходимые для создания собственного стартапа или развития проекта. Простыми словами лекторы объясняют, из чего состоит проект, как найти необходимые ресурсы и команду, а также как продвигать проект и продукцию. Обучение по данной программе прошли уже более 1500 молодых инноваторов в рамках программы Inradel.

Курс включает 32 урока (время прохождения 2 часа) и 90 тестов. Для прохождения курса лекций перейдите по ссылке.

Студенты вузов и молодые ученые могут повысить профессиональные компетенции с помощью видеолекций по различным тематикам, в ходе которых спикеры – представители бизнес-сообщества – делятся секретами мастерства.

Для молодых ученых и научных сотрудников открыт доступ к последним и архивным выпускам научных рецензируемых журналов «Радиопромышленность» и «Вопросы радиоэлектроники», в которых публикуются результаты исследований ведущих научных сотрудников предприятий радиоэлектронного кластера.

Для всех специалистов в течение месяца будет открыт доступ к Справочнику предприятий радиоэлектронной промышленности, в котором содержатся данные по более 500 предприятиям, расположенным в 60 регионах России. Для бесплатного доступа в поле «Период подписки» необходимо выбрать «Месяц».

Фото: ЦНИИ «Электроника»