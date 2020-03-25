Началась подготовка к строительству второй очереди Специализированной территории малого предпринимательства (СТМП) в Зеленограде.

Как сообщили Инфопорталу в пресс-службе окружной префектуры, проект уже получил положительное заключение Мосгосэкспертизы, согласование Москомархитектуры и разрешение на строительство. В начале марта был объявлен конкурс на право заключения контракта на строительство — на эти цели было выделено почти 1,56 млрд рублей — однако, по данным портала госзакупок, единственный участник конкурса не смог предоставить необходимые документы, в связи с чем конкурс был признан несостоявшимся и теперь, по всей видимости, будет объявлен заново.

Проект строительства второй очереди СТМП предусматривает возведение на участке в 3,48 га в Восточной коммунальной зоне трех лабораторных и трех производственных 2-3-этажных корпусов общей площадью более 22 тысяч кв. метров. В префектуре Зеленограда отмечают, что при разработке проекта были применены современные технологии по энергоэффективности зданий, систем безопасности и эффективному управлению системами инженерного обеспечения объектов, разработанные и произведенные российскими компаниями. Власти округа рассчитывают, что на второй очереди СТМП разместятся разработчики и производители высокоточного оборудования, систем контроля и информации в сфере электроники, радиотехники, робототехники, микро- и нанотехнологий и медицине, которые создадут в общей сложности 700–800 рабочих мест. При условии начала строительства в марте текущего года в префектуре рассчитывали ввести объект в эксплуатацию в 2021 году.

Построить вторую очередь СТМП московские и зеленоградские власти собираются как минимум с 2012 года. В 2014 году на этот проект уже выделяли больше 1,5 млрд рублей и даже провели конкурс для поиска подрядчика, но в итоге проведение закупки было отменено. После этого намерения построить вторую очередь СТМП озвучивались еще неоднократно — например, в 2017 году. Тогда же к участию в проекте пытались привлечь партнеров из Китая. А годом позже на базе второй очереди предлагали реализовать проект «умного технопарка». Однако в итоге ничего из этого не случилось.

Специализированная территория малого предпринимательства была основана в Зеленограде в 2003 году. Она заняла 12 га территории бывшей станции аэрации «Мосводоканала». Застраивать ее предполагалось в четыре очереди. Проектом предусмотрено строительство современного комплекса офисных, научно-производственных и складских зданий и оснащение их необходимыми для деятельности резидентов объектами инфраструктуры. Общая площадь застройки должна составить 120 тысяч кв. метров. Первая очередь СТМП была сдана в 2011 году. В ее состав вошли административное здание, восемь производственных модулей с подземным гаражом и три научно-производственные лаборатории. Сейчас там располагается 12 резидентов и 18 арендаторов, рассказал на недавней встрече с горожанами первый заместитель префекта Зеленограда Алексей Михальченков. В качестве основных резидентов проекта на сайте СТМП указаны компании «Радиус Автоматика», «Бисс», «Оптолинк», «Геатех», «МикроЭм Технологии» и НТЦ «Актор».

Об истории появления и концепции этого проекта в интервью Инфопорталу восемь лет назад рассказывал префект округа Анатолий Смирнов. «Когда в связи с появлением у "Мосводоканала" новых очистных сооружений прекратила свою работу старая станция аэрации, на нас свалилось 12 гектаров земли. А тогда как раз была тема с мусоросжигательными заводами, и как-то ночью мне приснилось, что к нам приезжают из Москвы и предлагают построить там МСЗ. Проснувшись в холодном поту, наутро я поехал посмотрел на эту территорию и собрал совещание о том, как нам использовать эту землю. В итоге с помощью бюджета мы забрали эту землю у "Мосводоканала", профинансировали проектирование задуманной нами территории для бизнеса и предложили предпринимателям за свой счет построить там себе лаборатории с производственными цехами. В общем, это та же самая особая [экономическая] зона, только московского розлива, без всяких налоговых льгот. А заинтересованность резидентов в том, что они могут построиться без всяких посредников, получив площади по себестоимости. При этом город взял на себя проектирование и подводку коммуникаций. В результате они получили площади по цене в три раза ниже рыночной», — сказал тогда префект.