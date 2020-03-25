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За рубежом

Началось строительство болгарского участка трансграничной ВЛ 400 кВ между Болгарией и Грецией

Началось строительство болгарского участка трансграничной ВЛ 400 кВ между Болгарией и Грецией

25 марта 2020, 17:45
Рубрика: За рубежом
Метки: БОЛГАРИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Болгарский системный оператор ЕСО начал строительство своего участка трансграничной ВЛ 400 кВ от болгарской ПС Марица-Восток (Марица Изток) до греческой ПС Неа Санта (Νέα Σάντα).

Протяженность новой ВЛ составит 122 км по территории Болгарии и 29 км по территории Греции. Общая стоимость работ по проекту оценивается примерно в € 60 млн, из которых ЕСО и Евросоюз обеспечивают каждый по 50%. Ответственными за проект выступают ЕСО и греческий системный оператор ADMIE, между которыми в 2015 г. был подписан меморандум о взаимопонимании о строительстве ВЛ 400 кВ ПС Марица-Восток – ПС Неа Санта. Ввод ВЛ в эксплуатацию ожидается в 2023 г.

Проект строительства ВЛ 400 кВ ПС Марица-Восток – ПС Неа Санта является одним из пяти реализуемых ЕСО «проектов общего интереса» (PCIs) ЕС1 . Новая электрическая связь должна укрепить региональную передающую сеть, значительно увеличить обмены электроэнергией между Болгарией Грецией, а также обеспечить возможность приема в энергосистемы обеих стран электроэнергии, вырабатываемой ВИЭ-генерацией в Северо-Восточной Греции и Южной Болгарии. Кроме того, строительство новой ВЛ увеличит пропускную способность трансграничных связей между Грецией, Болгарией и Турцией, ускорит интеграцию болгарского рынка в общеевропейский и повысит управляемость национальной энергосистемы.

Официальный сайт ЕСО

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