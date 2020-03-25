COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 25, 26, 27 марта, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Модернизация

"Россети Центр" – управляющая организация "Россети Центр и Приволжье" повышает эффективность взаимодействия с исполнителями работ по инвестиционной и ремонтной деятельности

Россети Центр – управляющая организация Россети Центр и Приволжье повышает эффективность взаимодействия с исполнителями работ по инвестиционной и ремонтной деятельности

25 марта 2020, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, МРСК ЦЕНТРА
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

214 просмотров

Россети Центр, МРСК Центра

Россети Центр, МРСК Центра

В «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» под руководством генерального директора Игоря Маковского прошло производственное совещание c руководителями организаций – исполнителей работ по инвестиционной и ремонтной деятельности Обществ из всех регионов операционной ответственности. Участники мероприятия обсудили исполнение решений, принятых на первом совещании в мае 2019 года и направленных на повышение эффективности и качества взаимодействия сторон. Также обсуждались вопросы реализации инвестиционных и ремонтных программ «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Открыл встречу Игорь Маковский. Глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» отметил, что в минувшем году была проделана большая работа по повышению качества исполнения электросетевыми компаниями и их партнерами взаимных обязательств. Об улучшении взаимодействия энергетиков с исполнителями работ свидетельствует и увеличение количества привлекаемых к этой деятельности организаций.

Игорь Маковский познакомил участников совещания с ближайшими планами возглавляемых им энергокомпаний. В 2020 году «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» реализуют инвестиционные программы с объемом капитальных вложений в размере 32,467 млрд. рублей – почти на 20% больше, чем годом ранее. Реализации подлежат более 5 тысяч титулов без учета льготного технологического присоединения.

«В наших ближайших планах – дальнейшая опережающая реализация мероприятий цифровой трансформации. В ряде регионов мы планируем завершить мероприятия первого, пятилетнего этапа уже в течение года-двух. Будут реализованы и другие крупные проекты. Предстоит большая работа. И поэтому мы заинтересованы в том, чтобы укреплять и развивать наше сотрудничество с организациями – партнерами», – подчеркнул глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Россети Центр

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Специалисты Буинских электрических сетей приступили к завершающему этапу обновления
Сетевой комплекс Северного Кавказа объединился под брендом
Россети Сибирь напоминает о правильном обращении с электричеством

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно