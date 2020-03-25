Компания «Россети» завершила второй этап внедрения единой бренд-архитектуры на территории Северного Кавказа. С 24 марта 2020 года крупнейшая электросетевая компания региона называется ПАО «Россети Северный Кавказ». Смена юридического названия произошла в рамках перехода всех дочерних зависимых обществ ПАО «Россети» к единому бренду «Россети».

Внедрение единой бренд-архитектуры продиктовано многими факторами. В настоящее время «Россети» - это оператор одного из крупнейших в мире электросетевых комплексов, отвечающий за надежную и бесперебойную передачу и распределение электроэнергии в 80 субъектах страны. Единая техническая политика, сквозные подходы к управлению энергообъектами применяются повсеместно.

«Работа под брендом компании «Россети» - одной из системообразующих для экономики и инфраструктуры жизнеобеспечения нашей страны - это, прежде всего, принципиально новый уровень ответственности. И, кроме того - дополнительная мотивация для повышения качества и эффективности выполнения функций по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, содействию социально-экономическому развитию регионов»,- подчеркивает генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Смена наименования компании не повлечёт за собой изменений в правах и обязанностях ПАО «Россети Северный Кавказ» по отношению к потребителям и контрагентам. Не отразится это и на структуре и кадровом составе энергокомпании.

После перехода на единый бренд «Россети» также изменились названия региональных филиалов энергокомпании: филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Ставропольэнерго» (Ставропольский край), филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго» (Республика Дагестан), филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Каббалкэнерго» (Кабардино-Балкарская Республика), филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Карачаево-Черкесскэнерго» (Карачаево-Черкесская Республика), филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Севкавказэнерго» (Республика Северная Осетия-Алания), филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Ингушэнерго» (Республика Ингушетия).