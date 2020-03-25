Специалисты Центральных электрических сетей (филиал ПАО «Якутскэнерго» Группы «РусГидро») приступили к плановому капитальному ремонту линии электропередачи напряжением 110 кВ «Чурапча – Хандыга».

Общая протяженность этой линии составляет 212,8 км, она проходит по территории трех районов Центральной Якутии: Чурапчинского, Таттинского и Томпонского улусов. Всего энергетикам предстоит заменить 41 опору, а также произвести перетяжку провода на переходе через реку Хандыга.

За первый квартал специалисты завершили работы по доставке энерголеса, бурению скважин и сборке опор. С начала текущей недели специалисты приступили к демонтажу и замене старых опор высоковольтной линии. В полном объеме ремонтные работы будут завершены во второй половине апреля 2020 года.