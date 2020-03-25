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Модернизация

Энергетики ведут капитальный ремонт высоковольтной линии "Чурапча – Хандыга"

Энергетики ведут капитальный ремонт высоковольтной линии Чурапча – Хандыга

25 марта 2020, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ЯКУТСКЭНЕРГО, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты Центральных электрических сетей (филиал ПАО «Якутскэнерго» Группы «РусГидро») приступили к плановому капитальному ремонту линии электропередачи напряжением 110 кВ «Чурапча – Хандыга».  

Общая протяженность этой линии составляет 212,8 км, она проходит по территории трех районов Центральной Якутии: Чурапчинского, Таттинского и Томпонского улусов. Всего энергетикам предстоит заменить 41 опору, а также произвести перетяжку провода на переходе через реку Хандыга.  

За первый квартал специалисты завершили работы по доставке энерголеса, бурению скважин и сборке опор. С начала текущей недели специалисты приступили к демонтажу и замене старых опор высоковольтной линии. В полном объеме ремонтные работы будут завершены во второй половине апреля 2020 года. 

«Во время проведения ремонтных работ для удобства потребителей будут введены в работу передвижные автономные электростанции на территории Таттинского района. Во время оперативных переключений предстоят кратковременные ограничения электроснабжения на территории Таттинского и Томпонского улусов», – отметил директор ЦЭС Петр Иванов. 

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