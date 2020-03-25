«Россети Кубань» направила свыше 35 миллионов рублей на развитие и плановый ремонт электросетевого хозяйства Динского района. Специалисты Краснодарского филиала компании проведут комплекс технических мероприятий как на высоковольтном оборудовании, так и в сетях низкого напряжения.

В 2020 году в Динском районе реконструируют девять объектов распределительной сети, а также построят более 11 км воздушной линии классом напряжения 10 кВ от подстанции «Старокорсунская».

Планом ремонтной программы на 2020 год предусмотрен капитальный ремонт четырех транзитных линий электропередачи 35 кВ: «Старокорсунская – ЖБИ», «Лорис – Биофабрика» с отпайкой на подстанцию НС-9, «Старокорсунская – Хутор Ленина» с отпайкой на подстанции «Виктория», кабельно-воздушной линии 110 кВ «Витаминкомбинат – Нововеличковская», а также ремонт основного и вспомогательного оборудования пяти крупных питающих центров, среди которых подстанции 110 кВ «Нововеличковская» и 35 кВ «Агроном-2», «Пластуновская».

В сетях низкого напряжения энергетики проведут капремонт 67 воздушных линий 0,4 и 10 кВ и 65 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

В связи с активным развитием и застройкой особое внимание будет уделено электросетевой инфраструктуре поселка Южный в пригороде Краснодара. В частности, здесь проведут проектно-изыскательные работы по строительству четырех кабельных линий 10 кВ от подстанции 220 кВ «Витаминкомбинат» до проектируемых блочно-комплектных распределительных пунктов, а также реконструируют участок действующей воздушной линии 10 кВ. В рамках ремонтной программы-2020 на территории поселка предусмотрен ремонт трех линий электропередачи 0,4 кВ с заменой 10 км провода на современный изолированный.

– Реализация запланированных мероприятий позволит существенно повысить качество и надежность электроснабжения, – рассказал начальник Динского РЭС Владимир Баженин. – Чтобы обеспечить безопасное производство работ нашим персоналом, мы вынуждены временно ограничивать электроснабжение потребителей. При составлении графиков работ стараемся синхронизировать все технические мероприятия, чтобы максимально эффективно использовать время и выполнить весь запланированный объем работ в короткие сроки. Прошу жителей отнестись с пониманием за возможные временные неудобства.

Для информирования населения работает круглосуточная горячая линия 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).