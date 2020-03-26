Испанская энергетическая компания Iberdrola приняла решение о расширении своего Плана поддержания мобильности (sustainable mobility plan), выделив дополнительные инвестиции в размере € 150 млн для увеличения количества станций подзарядки электромобилей в ближайшие пять лет как в Испании, так и в других странах, где компания осуществляет свою деятельность, – Великобритании, Португалии и Италии. Переход на электрифицированный транспорт является одним из приоритетов стратегии Iberdrola по переходу к декарбонизированной экономике, основанной на использовании ВИЭ и интеллектуальных сетей.

Новая редакция плана предусматривает установку у жилых домов, на предприятиях, на общественных дорогах в городах и основных автомагистралях около 150 тыс. пунктов зарядки электромобилей, что в шесть раз больше, чем было предусмотрено в первоначальном варианте. Iberdrola планирует установить ультрабыстрые зарядные станции (мощностью 350 кВт) через каждые 200 км, сверхбыстрые (150 кВт) через каждые 100 км и быстрые (50 кВт) через каждые 50 км. Станции способны обеспечить зарядку транспортного средства за время от 5 до 15 минут.

В настоящее время Iberdrola установила 5 тыс. станций подзарядки электромобилей в Испании, из которых 400 – это станции быстрой подзарядки, установленные на общественных дорогах и автомагистралях. Еще почти 1,6 тыс. проектов строительства станций находятся на разной стадии готовности (свыше 300 из них готовы к вводу в эксплуатацию). Iberdrola уже подписала более 30 соглашений о развитии инфраструктуры зарядных станций с основными игроками на рынке электромобилей, в число которых входят государственные ведомства и институты, предприятия, станции техобслуживания, дилерские центры по продаже электромобилей. В 2019 г. Iberdrola стала первой испанской компанией, присоединившейся к глобальной инициативе The Climate Group EV100*, взяв на себя обязательство электрифицировать весь парк транспортных средств своих предприятий в Испании и Великобритании к 2030 г.

Официальный сайт Iberdrola

* Глобальная инициатива по содействию ускорению перехода на использование электромобилей и превращению электрического транспорта в новую реальность к 2030 г.