Уважаемые коллеги, сотрудники группы компаний «Россети»!

25 марта 2020 года в своем обращении к нации наш президент Владимир Владимирович Путин объявил о введении в стране беспрецедентных мер по защите граждан России от эпидемии новой коронавирусной инфекции. Прошу со всей ответственностью и пониманием отнестись к сказанному главой государства.

Для группы «Россети» здоровье сотрудников, их родных и близких всегда были и остаются на первом месте. Внедрены новые форматы работы, работники обеспечены различными средствами профилактики и защиты от распространения инфекции.

Начиная с прошлой недели несколько десятков тысяч наших специалистов уже работают удаленно, оставаясь дома. Это правильная и своевременная мера, которая позволила нам минимизировать риски заражения наших работников.

Уверен, что на следующей неделе, которую президент объявил выходной, все вы сможете найти правильное применение вашему времени. Проведете его с семьей, закончите накопившиеся домашние дела, продолжите самообразование в домашних условиях.

Хочу отдельно обратиться к производственному персоналу, который, как всегда, при любых условиях находится на передовых рубежах, обеспечивая надежное и качественное электроснабжение всех потребителей.

Ваш труд каждый день несёт свет в дома россиян, в больницы, объекты ЖКХ, транспортные и логистические центры. Благодаря вам страна продолжает жить, а инфраструктура и социально значимые объекты стабильно функционировать.

Вы – наша главная сила, наш главный актив. Понимаю все ваши возможные опасения, но гарантирую, что «Россети» сделают всё для вашей защиты.

Тем не менее, ещё раз, прошу вас исключить любые риски, связанные с необязательными контактами как по рабочим, так и личным вопросам, прошу максимально оберегать себя и коллег, прошу следовать всем предписаниям медицинского персонала и, конечно же, соблюдать технику безопасности.

От всего коллектива передаю вам слова искренней благодарности за то, что в столь непростой период вы остаетесь на рабочих местах и продолжаете добросовестно исполнять обязанности.

Отмечу, что я, как и все мои заместители, остаемся на постоянной связи и ежесекундно вовлеченными во все процессы, поэтому этот период мы пройдем все вместе, единой командой.

«Россети» - это большая семья замечательных, близких по духу людей и настоящих профессионалов. Нет никаких сомнений, что выпавшее испытание мы пройдем с честью и выйдем наделенные уникальным опытом и мудростью.

Друзья! Мы не должны забывать еще и о наших семьях. Мы просто обязаны позаботиться о своих близких. Очень прошу уделить особое внимание старшему поколению.

Ближайшие недели – важнейший этап борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Давайте в очередной раз продемонстрируем миру, что энергетики способны справляться с самыми сложными задачами в любых условиях.

Мы всё преодолеем. Мы продолжим стабильно функционировать и динамично развиваться. «Россети» – это сила, для которой нет преград.

Берегите себя и своих близких!