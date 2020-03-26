Стороны договорились о совместной разработке, апробации и внедрении перспективных образовательных технологий и методик подготовки, в том числе дистанционных и электронных. Так, специалисты входящего в «Росэлектронику» НПП «Исток» им. Шокина уже разработали и внедрили в РТУ МИРЭА виртуальную химическую лабораторию – программный комплекс на основе VR-технологий, предназначенный для наглядной демонстрации химических опытов и реакций.



Партнерство «Росэлектроники» и РТУ МИРЭА направлено на привлечение талантливой молодежи, занятой научно-техническим творчеством, к участию в инициативных разработках. Холдинг и вуз будут содействовать переподготовке и повышению квалификации педагогических и научных работников, обмениваться информацией о передовых проверенных практикой методологических разработках в области образования.

«РТУ МИРЭА является опорным университетом для холдинга в области радиоэлектроники – в вузе действуют базовые кафедры наших предприятий, где готовят специалистов по твердотельной электронике, сверхвысокочастотным приборам, программному обеспечению для систем радиоэлектронной аппаратуры. Заключение договора о сотрудничестве – это новый этап нашего взаимодействия, в рамках которого мы сосредоточимся на профориентации школьников, применяя не только современные методики обучения, но и новейшие технологии», - заявила заместитель генерального директора «Росэлектроники» по организационному развитию Наталья Транковская.