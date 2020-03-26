«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») расчистит от деревьев и кустарников трассы 17 магистральных линий электропередачи в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Это позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций из-за возможных пожаров и не допустить ограничений электроснабжения потребителей.

Площадь расчистки составит 2,7 тыс. га. Основной объем приходится на системообразующие линии электропередачи 500 кВ «Бурейская ГЭС – Хабаровская» 1 и 2, «Хабаровская – Комсомольская», участвующие в транзите электроэнергии от Бурейской ГЭС.

Работы уже завершены на ЛЭП 220 кВ, обеспечивающих электроснабжение потребителей Биробиджана, тяговых железнодорожных подстанций и нефтеперекачивающих станций трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан», расположенных на территории Хабаровского края.