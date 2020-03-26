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Модернизация

"Россети ФСК ЕЭС" готовит магистральные ЛЭП Хабаровского края и Еврейской автономной области к пожароопасному периоду

Россети ФСК ЕЭС готовит магистральные ЛЭП Хабаровского края и Еврейской автономной области к пожароопасному периоду

26 марта 2020, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») расчистит от деревьев и кустарников трассы 17 магистральных линий электропередачи в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Это позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций из-за возможных пожаров и не допустить ограничений электроснабжения потребителей. 

Площадь расчистки составит 2,7 тыс. га. Основной объем приходится на системообразующие линии электропередачи 500 кВ «Бурейская ГЭС – Хабаровская» 1 и 2, «Хабаровская – Комсомольская», участвующие в транзите электроэнергии от Бурейской ГЭС. 

Работы уже завершены  на ЛЭП 220 кВ, обеспечивающих электроснабжение потребителей Биробиджана, тяговых железнодорожных подстанций и нефтеперекачивающих станций трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан», расположенных на территории Хабаровского края.

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