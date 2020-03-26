Термостойкое кварцевое оптоволокно для телекоммуникаций и информационно-измерительных систем разработали специалисты научно-производственного объединения холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех в Санкт-Петербурге. Новый материал прошел регистрацию и уже успешно применяется при производстве волоконно-оптической продукции для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и космической отрасли.

Особенность материала заключается в оловянном покрытии и наличии висмута в его составе. Олово с добавками висмута максимально защищает структуру покрытия оптоволокна от разрушения, обеспечивая срок службы от 25 лет, а также позволяет эксплуатировать его в условиях экстремально низких температур. В настоящее время специалисты «Швабе» могут производить оптоволокно диаметром от 125 до 1200 мкм. При этом толщина его оловянного покрытия составляет от 20 до 80 мкм.

«Новая разработка используется при изготовлении и постановке на производство волоконно-оптических изделий специального назначения для нужд космической отрасли и ОПК. Кроме того, сейчас мы также рассматриваем возможность в ближайшей перспективе создать оптоволокно с еще более температуростойким защитным покрытием в целях расширения сферы его практического применения», – рассказал заместитель генерального директора «Швабе» по НИОКР, руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники Сергей Попов.

Термостойкое оптоволокно создали разработчики входящего в структуру холдинга Научно-производственного объединения «Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова». Производство ограниченных партий началось в 2019 году, объем составил более 2500 метров.

НПО ГОИ им. С. И. Вавилова специализируется на разработке, испытании и производстве опытных партий оптических, лазерных и цветных стекол, нелинейных моно- и поликристаллов, стеклокерамики и других изделий, в том числе для оптического приборостроения, техники детектирования и дозиметрии ионизирующих излучений, лазерной техники, медицинской и технической эндоскопии.