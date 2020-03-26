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Инвестиции (проекты)

В Ингушетии запустят 11 простаивающих предприятий

В Ингушетии запустят 11 простаивающих предприятий

26 марта 2020, 15:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

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Власти Ингушетии намерены запустить в регионе 11 простаивающих промышленных предприятий для развития реального сектора экономики. Об этом на заседании Народного собрания сказал премьер региона Владимир Сластенин.

"К наиболее сложным и требующим безотлагательного решения вопросам необходимо отнести стабилизацию ситуации в финансово-бюджетной сфере республики. Для решения этой проблемы необходимо обеспечить увеличение доходов республиканского бюджета. Здесь у нас два основных направления работы - легализация объектов налогообложения и развитие реального сектора экономики. С участием инвесторов планируется обеспечить возобновление работы 11 простаивающих предприятий, построенных в разное время за счет государственных средств", - сказал Сластенин.

По его словам, развитие финансово-бюджетной сферы сдерживают также значительный объем кредиторской задолженности, сохраняющийся на протяжении последних лет дефицит бюджета, применение к республике бюджетных мер принуждения.

"Мы понимаем, что существующие темпы прироста доходов бюджета недостаточны для обеспечения финансовой самостоятельности республики, требуется развитие производственного комплекса. В целях выявления скрытых источников налогообложения и расширения налоговой базы утвержден и реализуется план мероприятий. Этот сектор обладает значительным потенциалом для пополнения доходов бюджета", - добавил премьер.

Как ранее ТАСС сообщили в региональном министерстве экономического развтия, что к простаивающим предприятиям относятся единственная швейная фабрика в республике, Назрановский завод электродвигателей малой мощности, картонажная фабрика, комбинат детского питания и т. д.

В четверг депутаты Народного собрания республики согласовали назначение на должность главы правительства Сластенина, чья кандидатура была выдвинута главой региона Махмудом-Али Калиматовым.

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Компания: ТАСС

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