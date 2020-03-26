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Инвестиции (проекты)

Завод жевательной резинки построят в Истре

Завод жевательной резинки построят в Истре

26 марта 2020, 13:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

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Новый завод итальянской компании «Перфетти Ван Мелле» по производству сладостей и жевательной резинки с инвестициями 100 миллионов рублей возведут в подмосковной Истре, сообщили в региональном Минжилполитики.

Компания производит такие известные продукты как «Ментос», «Фрутелла», «Чупа-Чупс» и «Альпенлибе».

«Ориентировочный ввод объекта в эксплуатацию и запуск производства намечен на четвертый квартал 2020 года. Сейчас на месте корпуса ведут необходимые земельные работы и подготовлен строительный городок», - рассказала глава ведомства Инна Федотова.

Производство на полторы тысячи квадратов создаст 100 новых рабочих мест. Объем инвестиций в проект составит 100 миллионов рублей.

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