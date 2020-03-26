Энергетики модернизируют распредсети юго-западного энергорайона

В 2020 году Юго-Западный филиал «Россети Кубань» проведет модернизацию распределительной сети Анапского, Новороссийского, Геленджикского, Абинского и Крымского районов края. Энергетики заменят более 16,5 км старого провода на самонесущий изолированный провод (СИП) и произведут замену 556 вводов в домовладения потребителей.

Как показывает многолетняя практика, использование СИП существенно повышает надежность энергоснабжения. Новый провод более устойчив к внешним воздействиям, менее подвержен образованию изморози в зимний период, а значит, затраты на обслуживание таких линий ниже по сравнению с обычными. Кроме того, самонесущий провод не представляет ценности для охотников за цветными металлами.

– Этот провод не имеет смысла воровать. Традиционный способ очистить изоляцию с помощью огня превратит СИП в кусок бесформенного металлопластика, который не примет ни один пункт приема металлолома. А еще к СИПу невозможно скрытно подключиться, что обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям, – пояснил директор Юго-Западного филиала Дмитрий Головаха.

Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований – Абинский, Крымский районы, города-курорты Анапа, Геленджик, а также город-герой Новороссийск. Его цель – обеспечение надёжного, бесперебойного электроснабжения, максимальной доступности и удобства оказания услуг по транспорту электроэнергии. Обслуживание электросетей производится в сложных климатических условиях, которые отнесены к «особым» по условиям гололедообразования и очень большими ветровыми нагрузками.

Площадь обслуживания Юго-Западных электрических сетей составляет порядка 10 тысяч кв. км с численностью населения более 500 тысяч человек. Юго-Западные электрические сети – это 77 трансформаторных подстанция напряжением 35-110 кВ, а также линии электропередачи общей протяженностью порядка 5,5 тысяч км.