Компания «Спецтех» начала производить литые гусеницы и звенья, востребованные в машиностроении. Проект стоимостью 5 млн рублей реализован в Амурской области по соглашению об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», на предприятии создано 23 рабочих места.

Цех площадью более 550 кв. метров находится в Белогорске. Многоступенчатый производственный процесс обеспечивают линия по производству сухого кварцевого песка, термопечь с твердотопливным котлом, формовочный и прессовальный станки, анализатор и другое технологическое оборудование и вспомогательная техника. Для снижения организованных выбросов на заводе изменены геометрические параметры горловины трубы и увеличена высота дымовых труб. Таким образом, экологический риск сведён к минимуму.

«Основная задача нашего производства заключается в изготовлении отдельных гусеничных звеньев и гусениц из лома чёрных металлов методом отлива стали, – поясняет генеральный директор ООО «Спецтех» Алексей Чигрин. – Цена продукции, полученной таким способом, ниже рыночной на 15-20 процентов. К тому же литые гусеницы более лёгкие, их масса не превышает 10-15 процентов от массы машины, что влияет на снижение расхода топлива».

Сырьем для литейного производства служат сталь чёрных металлов и круглая сталь, а также кварцевый песок, литейная смола и другие составляющие, которые будут закупаться в Амурской области, Хабаровском крае, а также Новосибирской, Иркутской и Свердловской областях.

Резидент ТОР «Белогорск» отмечает, что эксплуатационные характеристики гусеничных ходовых систем уборочно-транспортных машин являются постоянным объектом исследований ученых и инженеров Дальневосточного государственного аграрного университета и других научных учреждений.

«Результаты проведенных исследований подтвердили значительные преимущества схемы гусеничной машины, которая обеспечивает снижение шума и вибрации, воздействия на почву, повышает надежность, долговечность и проходимость», – добавляет Алексей Чигрин.

Поскольку данное литейное производство является единичным на Дальнем Востоке и потребность в наиболее дешевых литейных заготовках высока, это дает серьезные основания для того, чтобы продукция компании «Спецтех» стала конкурентной на рынке всех регионов Дальнего Востока. Кстати, гусеничные звенья белогорского предпринимателя будут выпускаться под знаком «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток», который резидентам территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток предоставляет АО «КРДВ».

На сегодняшний день по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока инвестиционную деятельность в Амурской области ведут 26 резидентов, которые реализуют проекты на трех ТОР: «Белогорск», «Свободный» и «Приамурская». Размер общего инвестиционного портфеля - около 1,2 трлн рублей, в результате планируется создание 5,7 тысячи рабочих мест. Из них 9 резидентов свои проекты уже реализовали, вложив в экономику региона более 430 млрд рублей. Это компании «Маслоэкстракционный завод «Амурский», «Агрохим ДВ», «ВКМ Бурея», «Белхлеб», «Агро Фабрика», «С Технология», «Индустрия», «Смена» и ПТК «Пчелы – Свободный», которые производят рафинированные масла, жиры и корма, товарный бетон, обеспечивают хранение пестицидов и агрохимикатов, работу вагоноколесной мастерской и цеха по производству хлебобулочных и кондитерских изделий. На новых предприятиях трудятся около 1 500 амурчан.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока