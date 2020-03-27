Работа предприятий электроэнергетики на время нерабочих дней, объявленных в России в рамках мер по нераспространению коронавирусной инфекции, будет вестись по аналогии с нерабочими днями во время новогодних праздников, рассказал в эфире телеканала РБК заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак.

Отвечая на вопрос ведущей об энергопотреблении в условиях самоизоляции граждан, Евгений Грабчак отметил, что Минэнерго прогнозирует рост показателя у бытовых потребителей при снижении потребления по стране в целом, так как будут приостановлены предприятия. Уровень потребления ожидается таким, как в обычные выходные дни.

«Другое дело, что перетоки перераспределятся и большая нагрузка будет на мелкую распредсеть, но здесь у нас сомнений нет, что сети это выдержат. По сути мы ввели по всей энергосистеме особый режим работы и запретили проведение всех регламентных ремонтов, поэтому мы считаем, что все должно быть хорошо и готовимся проводить эти выходные примерно так же с точки зрения работы оперативных служб, как проводим новогодние праздники», – пояснил Евгений Грабчак.

В ходе передачи заместитель Министра также рассказал о механизме ценозависимого снижения энергопотребления, когда потребители снижают уровень потребления во время пиковых нагрузок на энергосистему, получая за это оплату.