Компания Premium Energy – разработчик проектов в области возобновляемых источников энергии – получила 3-летнее предварительное разрешение от Федеральной комиссии по регулированию энергетики США (Federal Energy Regulatory Commission, FERC) на проведение технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства ГАЭС Walter Lake мощностью 2 ГВт в округе Минерал (Mineral County) в штате Невада.

Предварительное разрешение на проведение ТЭО дает Premium Energy приоритет при подаче заявки на получение лицензии для реализации данного проекта. Проектом сооружения ГАЭС предусмотрено строительство в том числе верхнего резервуара и подземного машинного зала, в котором будут установлены пять гидроагрегатов мощностью 400 МВт каждый, а также ЛЭП 500 кВ протяженностью 16 км. Однако, против строительства ГАЭС решительно выступают коренные жители и экологические группы. В декабре 2019 г. FERC уже выдал Premium Energy предварительное разрешение на проведение ТЭО для проекта по строительству Межгорной ГАЭС (Intermountain Pumped Storage Project) в штате Юта, мощность которой составит от 1,2 ГВт до 2 ГВт.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata