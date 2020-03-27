Компания «Новый ресурс» из Владимирской области заключила три контракта с немецкими, французскими и турецкими производителями электрокабеля. Раньше предприятие выпускало только фанеру, но узнав о спросе на экологические катушки для кабелей, расширило производство

Компания «Новый ресурс» из города Коврова Владимирской области экспортирует катушки для европейских производителей электрокабеля. Предприятие поставит свою продукцию на сумму 18 миллионов евро в Германию, Францию и Турцию, сообщил ТАСС заместитель генерального директора предприятия Юрий Кононенко.

«Новый ресурс» производит изделия из фанеры. Компания расширила производство после того, как несколько российских и зарубежных заказчиков купили фанеру для выпуска катушек. Завод решил выпускать эти изделия самостоятельно - купил шесть станков с ЧПУ, и до конца года купит еще 12, рассказал Кононенко журналистам:

«Эта ниша сейчас занята как европейскими, так и турецкими компаниями, российскими компаниями, многие из которых покупают у нас фанеру. Наше производство — единственное в России полного цикла, мы выигрываем у конкурентов и по себестоимости, и по скорости изготовления за счет отсутствия затрат на доставку сырья, поэтому сейчас ведем переговоры о новых поставках с партнерами из Бельгии, Испании, Франции и Германии».

По словам Юрия Кононенко, компания попала в экологический тренд: катушки из фанеры проще утилизировать, чем пластиковые аналоги. Кроме катушек для Франции, Германии и Турции, «Новый ресурс» отправил в Литву топливные брикеты из отходов производства.

Ковровское предприятие заключило контракты при поддержке Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Владимирской области. Они стали самыми крупными за все три года существования организации, рассказал ТАСС директор ЦПЭ Павел Шибилов. «Новый ресурс» заключил договоры на поставку катушек после участия в международной выставке, отметил собеседник информационного агентства.