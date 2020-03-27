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27 марта 2020, 15:15
Рубрика: Законотворчество
Метки: ГОСПОДДЕРЖКА, 5G
Отрасль: Телекоммуникация (связь)
Власти должны создать для отечественных производителей телекоммуникационного оборудования наиболее благоприятные коммерческие условия, это особенно важно в нынешних условиях изоляции мировых рынков. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который провел в пятницу в режиме видеоконференции совещание о проблемах внедрения технологий связи 5G в России.
Медведев отметил, что обеспечить надлежащую защищенность линий связи можно только с помощью телекоммуникационного оборудования отечественного производства. Он подчеркнул, что в этой сфере важно "обеспечить известную независимость нашего развития от различного рода проблем с поставщиками - где бы они ни находились и в каких бы отношениях мы с ними ни были".
"Проект создания 5G, а в перспективе это уже переход и на более высокие формы связи - 6G и так далее, должен помочь нашим производителям выйти на новый уровень развития. И мы должны создать для них наиболее благоприятные коммерческие условия. Особенно это важно сейчас, когда, по сути, рынки замкнуты, произошла изоляция, и сколько она продлится - никто не знает", - заявил Медведев.
Зампред Совбеза добавил, что развитие отечественного сегмента телекоммуникационного оборудования в этих условиях - исключительно важная вещь.
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